Williams-Bezwingerin Osaka gewinnt Australian Open

Osaka wurde mit dem glatten Finaltriumph ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach nervösem Beginn ließ die in New York aufgewachsene Japanerin ihrer Gegnerin im zweiten Satz keine Chance mehr und machte ihren insgesamt vierten Grand-Slam-Titel perfekt. Osaka hat mit ihren erst 23 Jahren auch schon zweimal die US Open (2018 und 2020) gewonnen. In der Weltrangliste wird sie am Montag vom dritten auf den zweiten Platz vorrücken.