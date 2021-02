Bunter Spaß: Nintendo kündigt „Splatoon 3“ an

Mit „Splatoon 3“ hat Nintendo am Donnerstag den nächsten Ableger seiner farbenfrohen Third-Person-Shooter-Serie für 2022 angekündigt. Gamer verschlägt es darin in das staubige Niemandsland „Splatsville“, wo sie sich mit „neuen Styles, neuen Moves und erweitertem Arsenal wie einer bogenförmigen Waffe“ in zwei Teams zu je vier Spielern zu bunten Revierkämpfen treffen. Wir zeigen den Ankündigungs-Trailer.