Designerin Callisti an Regierung: „Sperrt auf!“

Die Wiener Modedesignerin Martina Müller-Callisti, die auch einen Shop in der Innenstadt betreibt, appelliert an die Regierung, „endlich wieder so gut wie alles“ aufzusperren. Solange keine Restaurants, keine Bars, kein Theater etc. geöffnet hätten, so lange mache es auch für Modeschaffende wenig Sinn: Bei diesen Berechnungen habe "man wohl vergessen mit einzuplanen bzw. zu bedenken", dass es "keine Gelegenheit gibt, diese Mode auch auszuführen".