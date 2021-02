Hochrisikogruppe wird ab heute in Wien geimpft

Zwei Impfzentren in Wien eröffnet

Die Injektionen werden dabei hauptsächlich in zwei neuen Corona-Impfzentren gesetzt, die ab Mittwoch geöffnet sind. Diese befinden sich in der Gasgasse 7-9 in Rudolfsheim-Fünfhaus und am Schrödingerplatz in der Donaustadt. Bei den Standorten handelt es sich um eine bereits bestehende Impfstelle, wo zuvor Influenza-Impfungen verabreicht wurden, sowie um ein Magistratisches Bezirksamt. Die Öffnung weiterer derartiger Impfzentren sind in den kommenden Wochen geplant, hieß es.