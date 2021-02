Wer beim Impfen Hochrisiko-Patient ist

Zugehörigkeit in Verordnung geregelt

Wer wann zur Hochrisikogruppe zählt, regelt die Verordnung. „Im Grunde kann man sagen, das sind jene Personen, die schon im Frühjahr 2020 in die Risikogruppen-Verordnung gefallen und teils von der Arbeit freigestellt worden sind“, so Paulke-Korinek, „dazu kommen jetzt: Menschen mit Trisomie 21, mit Demenz, intellektuellen oder körperlichen Behinderungen in Betreuungseinrichtungen sowie allgemein Personen mit Hämodialyse, also Blutaustausch.“