Nach Tritt in Fangeisen: Familie bangt um Kater

Eingeklemmt

„Raul“ war, wie kurz berichtet, schwer verletzt von einem Anrainer in der Linzer Straße in Neuhofen an der Krems gefunden worden. Eine seiner Pfoten war in einem Tellereisen eingeklemmt. „Raul“ hatte sich damit unter eine Gartenbank geschleppt, an der er hängen blieb. Feuerwehrleute konnten den gequälten Kater bergen und zum Tierarzt bringen, wo er von der Falle befreit und seine Besitzer ausfindig gemacht wurden.