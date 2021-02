Salvini kritisiert „schändliche Staus“ am Brenner

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kritisierte die deutschen Maßnahmen für den Transitverkehr als „übertrieben“ und verwies auf die in Italien entstehenden Staus. „Man möge mir erklären, wie ein Frächter, der in Mailand in einen Lkw steigt, durch fährt durch Österreich bis München, sich da anstecken soll“, sagte er am Montagabend in einem Videointerview mit „Bild Online“.