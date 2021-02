Beschädigtes Flugzeug in Klagenfurt notgelandet

Das hätte auch in einer Katastrophe enden können: Ein Pilot (54) aus dem Bezirk Villach-Land geriet am Montag während eines Erprobungsfluges mit seiner einsitzigen Maschine in ernste Schwierigkeiten, weil sich eine Skikufe gelöst und den Rumpf beschädigt hatte. Der Flieger schaffte eine meisterliche Notlandung.