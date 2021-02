Zum Valentinstag: Nawalny schickte Grüße aus Haft

Der in einem russischen Gefängnis inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny hat am Valentinstag einen Liebesgruß an seine Frau Julia geschickt. „Ich liebe dich“, schrieb der Oppositionsführer unter ein Foto des Ehepaares. „Und alle Witze im Gerichtssaal mache ich, damit du in der ersten Reihe lachst.“ Nawalny war vor knapp zwei Wochen in einem von der EU heftig kritisierten Prozess zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.