Der große Frust beim Geschäft mit der Lust

Für die Frauen nicht nur gesundheitlich riskant

Das Geschäft mit der Lust floriert trotz Corona - nun in von den Frauen angemieteten Wohnungen, in den eigenen vier Wänden der Kunden, aber auch in Hotelzimmern. „Das Ganze passiert in einem unpackbaren Ausmaß“, sagt Leber, „aber das, was dagegen gemacht wird, ist zahnlos“. Es fehlen die Ressourcen, es gäbe keine Handhabe dagegen, heißt es. „Wenn ich offen habe, dann haben sie immer die Ressourcen, es zu kontrollieren, was auch okay ist“, stellt der Mühlviertler fest.