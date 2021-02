Jumbojet mit sieben Millionen FFP2-Masken gelandet

Am Wiener Flughafen in Schwechat ist Freitagabend ein Jumbojet voller FFP2-Masken gelandet. Seit das Tragen der speziellen Atemschutzmasken in Österreich in vielen öffentlichen Bereichen vorgeschrieben ist, sind sie auch im Alltagsleben allgegenwärtig. Jetzt kam eine Großladung mit rund sieben Millionen Stück, die in den nächsten Tagen an Kunden des Unternehmens Medical United wie Apotheken, medizinische Einrichtungen und Betriebe aller Größenordnungen ausgeliefert werden.