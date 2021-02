Auch Kyrgios‘ Mätzchen konnten Thiem nicht stoppen

„Provokationen würde ich es jetzt gar nicht nennen. Es war klar, dass so was kommen wird, das Aufschläge von unten kommen, speziell bei meiner Returnposition, dass Unterhaltungen mit dem Schiedsrichter und dem Publikum kommen werden, das war mir alles bewusst. Das hat nicht wirklich Einfluss auf mein Spiel gehabt. Das Schwierige war, dass ich noch nie ein volles Match gegen ihn gespielt habe. Wenn er so spielt wie heute, ist er richtig schwer zu schlagen“, erklärte Thiem in der Videopressekonferenz. Gegenüber „Eurosport“ meinte Thiem über Kyrgios: „Er ist schon ein Unikat. Es ist schon anders gegen ihn zu spielen.“