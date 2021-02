„Republikaner haben große Angst vor Donald Trump“

„Ganz am Beginn gab es eine Abstimmung, ob diese Abstimmung überhaupt zulässig ist“, so Heinisch. Bereits da habe es nicht genug Republikaner gegeben, die mitgestimmt haben. „Die Republikaner haben zwar immer wieder wiederholt, dass das alles sehr schlimm sein mag, was Trump gemacht hat. Aber letztlich ist deren Rechtsposition, dass dieses Verfahren einfach nicht zulässig ist,“ sagt der Politikexperte. Man müsse auch dazu sagen, dass wahrscheinlich genug Republikaner mitstimmen würden, „aber die haben sehr große Angst vor Donald Trump, weil Trump unter den Wählern der Republikaner phänomenal beliebt ist.“