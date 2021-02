Donaustadt: Bezirkskaiser will Affäre aussitzen

Hat Michael Ludwig noch vollstes Vertrauen in den Vorsteher des 22. Bezirks, der einst einer seiner wichtigsten Unterstützer gewesen ist? Der Bürgermeister lässt „Krone“- Anfragen dazu unbeantwortet. Einzig SPÖ-Klubchef Josef Taucher hat am 7. Februar die Vorwürfe in einer Spontanaussendung als Schmuddelkampagne der Opposition verworfen. Seither will sich auch Taucher nicht mehr zu Nevrivy äußern. Auch kein anderer Genosse. Niemand in der Partei will offenbar anstreifen.