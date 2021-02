Schweine steuern Game mit Joystick und Schnauze

Schon in früheren Studien hatten Schweine bemerkenswerte Leistungen erzielt. So hatten ungarische Forscher etwa im vergangenen Juli berichtet, dass in Familien aufgewachsene Minischweine Aufgaben eigenständiger lösen können als Hunde. Wissenschafter der Purdue University im US-Bundesstaat Indiana trainierten vier Schweine nun darauf, den Joystick mit ihrer Schnauze so zu bewegen, dass sie einen Cursor auf einem Bildschirm zu einem bestimmten Ziel steuerten. Wenn die zwei Yorkshire-Schweine und zwei Minischweine ihre Aufgabe erfüllten, bekamen sie eine Belohnung.