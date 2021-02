In St. Andrä gibt‘s eine Waschanlage für Hunde

Wer kennt das nicht: Man möchte seinen Hund waschen, und alles steht unter Wasser. Beim ÖGV St. Andrä hat man mit einer Hundewaschanlage Abhilfe geschaffen. Jeden Tag von 9 bis 18 Uhr ist die Anlage in einem eigenen Raum geöffnet. Acht Programme können ausgewählt werden, ob mit oder ohne Shampoo, nur Wasser oder mit Insektenmittel, jedes Programm kann individuell gewählt werden. Auch in Zeiten von Corona ist das kein Problem. Hundebesitzer und Hund sind in einem eigenen Raum. „Die Idee ist mir auf dem Hundeplatz gekommen. Vor kurzem war jemand mit einem Bernhardiner da. Alles ging problemlos“, berichtet Kainz.