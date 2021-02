27 trächtige Kühe vor Flammeninferno gerettet

Ganze 117 Mann mit 15 Fahrzeugen standen gestern Abend gegen 20.30 Uhr im Einsatz, nachdem aus bisher unbekannter Ursache ein Brand in einem Heulager in Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) ausgebrochen war. Eine Angehörige des 35-jährigen Besitzers hatte das Feuer entdeckt. Der Mann konnte die Türe zur Stallung öffnen und so 27 trächtige Mutterkühe ins freie bringen.