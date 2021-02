Liebe Tiroler, ich bin ein Tiroler! So wie John F. Kennedy einmal ein Berliner war. Genau so.

Das heilige Land.

Habsburgs heiliges Land.

Unser heiliges Land.

Österreichisches Erz- und Kerngebiet seit Jahrhunderten.

Die Tiroler Schützen. Der wilde Kaiser. Das Goldene Dachl.

Andreas Hofer, der Napoleon das Fürchten lehrte. Verraten und erschossen.

Der Süden des Landes. Vom Jahrtausendverbrecher Adolf Hitler persönlich an die Italiener verschachert.

Der Brenner, eine Grenze, die schmerzt. Bolzano, Alto Adige.

Kitzbühel. Die Streif. Die roten Teufel.

Bischt a Tiroler, bischt a Mensch.

Der Tiroler Dialekt. Musik der Worte. Ein liebliches, ein warmes, ein schmeichelndes Deutsch.

Ich mag Landeshauptmann Platter. Ich verstehe ihn.

Anschober mag ich nicht mehr hören, wenn er über Tirol faselt. Über die südafrikanische Corona-Variante. Wenn er Reisewarnungen verkündet.

Tirol - demnächst ein riesiges, coronales Lager? Abgeschirmt, abgeschottet, konzentriert??

Alleingelassen von den Medien, angeprangert, in die Hölle kommentiert, niedergemacht, verhöhnt.

Leuten wie Armin Wolf zergeht Tirol auf der Zunge. Als südafrikanischer Corona-Hotspot beflügelt das Land ihn. Er läuft zur Hochform auf. Sein Trumpf Ass heißt Ischgl. Sticht immer.

Liebe sture Tiroler, ich bin bei Euch, ich liebe Euch, ich bin ein Tiroler.