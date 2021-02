Lara Gut flucht im Live-TV: „Leck mich am Arsch“

Ziel des Wutanfalls waren jedoch nicht die Veranstalter der Ski-WM in Cortina, sondern der Schweizer Skiverband und die Veranstalter der Rennen in Crans Montana. Nach den Weltcup-Bewerben in der Schweiz bezeichnete Gut-Behrami die Piste als „widerlich“. Diese Äußerungen sorgte für viel Unruhe im Schweizer Skiverband.