23 Prozent vermissen den gemeinsamen Sportspaß

Zwar haben Geschäfte wieder offen, doch in Sportvereinen herrscht weiterhin Lockdown - seit November. „Für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene sind soziale Kontakte in den Vereinen sehr wichtig“, sagt Anita Rackaseder, Sportwissenschaftlerin und Geschäftsführerin im ASKÖ-Landesverband. Jüngere Kinder profitieren vom Sport noch mehr: „Bewegung legt wichtige Verknüpfungen im Gehirn an, die das Lernen, Lesen, Schreiben und natürlich die Motorik fördern.“