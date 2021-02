Gesuchter Menschenhändler wurde in Traun gefasst

Das Landeskriminalamt hatte den Verdächtigen in Traun im Bezirk Linz-Land lokalisiert und nahm ihn dort am Montag fest. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Bei der Festnahme wies sich der Mann mit einem totalgefälschten slowakischen Personalausweis aus.