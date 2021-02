Austria holt Suttner-Ersatz von Mönchengladbach

Poulsen ist bereits auf dem Weg nach Wien und wird schon am Dienstag in das Training einsteigen. Der dänische Linksverteidiger (21) steht voll im Saft, sammelte in der zweiten Mannschaft der Borussen immer wieder Spielpraxis, stand auch einige Male im Bundesliga-Kader. Wegen einer Schulterverletzung musste er im Herbstdurchgang unfreiwillig eine Pause einlegen.