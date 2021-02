Anna Veith: „Der Babybauch ist noch ungewohnt“

Deine beruflichen Ziele?

Ich erarbeite mit Experten und meinen Partnern gerade ein Mentorship-Programm, das ich für die Zukunft aufbauen möchte. Wo ich meine Erfahrungen an junge Athleten weitergebe, die in den Spitzensport wollen. Das ist mir ein großes persönliches Anliegen. Gleichzeitig sollen aber auch so wichtige Impulse für den Breitensport aus dieser Idee entstehen.