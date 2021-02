Michael Gogl bei „Stern von Besseges“ Gesamt-6.!

Rad-Profi Michael Gogl hat das erste wichtigere Etappen-Rennen der Saison als Gesamt-Sechster beendet! Der Oberösterreicher verbesserte sich im stark besetzten „Stern von Besseges“ in Frankreich im 11-km-Einzelzeitfahren in Ales am Sonntag noch um vier Positionen, ein 19. Tagesrang reichte.