Testen für den so lang ersehnten Haarschnitt

Versorgungsprobleme am Land

Auf den Ansturm zu Teststraßen und der Kritik an Wartezeiten und schwerer Erreichbarkeit - siehe auch nachfolgendes Interview - wurde am Sonntag reagiert. Ab heute, Montag, bieten auch 58 Apotheken im Land einen gratis Antigen-Schnelltest an. Die teilnehmenden Apotheken sind auf der Homepage der Apothekerkammer aufgelistet, eine telefonische Anmeldung dafür ist notwendig. Auch niedergelassene Ärzte wollen mitmachen. Für sie fehlen aber noch die rechtlichen Voraussetzungen.

Das Land Oberösterreich und die Stadt Linz stocken übrigens bei den Teststraßen auf.