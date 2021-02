Endlich Raum fürs Leben schaffen

Zwischen Messie und Putzteufel liegen Welten, in welchen sich Karolin Walch aus Frastanz bestens auskennt. 2018 machte sie sich als Ordnungscoach selbstständig - coronabedingt hat sie den Job gewechselt und ist nun nur noch ehrenamtlich tätig. Die 47-Jährige hilft Menschen beim Ausmisten. Nicht weil sie so gerne aufräumt, sondern weil sie es jedem ermöglich möchte, sich in den eigenen vier Wänden wohl zu fühlen. Denn alles, was für Unordnung im Wohnraum sorgt, kann uns belasten und Energie rauben. „Ordnung schaffen und halten kann ein erkenntnisreicher Prozess sein, und da ist es durchaus hilfreich, wenn man dabei begleitet wird.“