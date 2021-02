Sechs Katzenbabys am Hauptbahnhof beschlagnahmt

Anpassung von Regelung gefordert

„Normalerweise wäre das erst mit wirksamem Tollwutschutz möglich, also frühestens ab einem Alter von 15 Wochen“, so Persy. „Mit dieser Ausnahme wird der Handel mit ganz jungen Welpen gefördert, was dazu führt, dass nicht nur zahlreiche Tiere, sondern auch die Österreicherinnen und Österreicher leiden, die verzweifelt versuchen, die kranken Tiere mit horrenden Behandlungskosten am Leben zu erhalten.“ Sie fordert daher eine Anpassung der Regelung an die in anderen EU-Ländern übliche Vorgehensweise - Verbringung nur mit gültigem Tollwutschutz.