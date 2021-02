Regé-Jean Page: Sexdreh war ihm nicht peinlich

Chancen auf SAG-Award

Seit seiner Rolle in „Bridgerton“ ist Regé-Jean Page gefragter als je zuvor. Für die Darstellung des Simon Bassett erhielt er gerade eine Nominierung für die Screen Actors Guild Awards - in der Kategorie „Bester Darsteller in einer Drama-Serie“. Gemeinsam mit seinen Serienkollegen hat er zudem die Chance, die Trophäe am 4. April auch in der Kategorie „Bestes Ensemble in einer Drama-Serie“ abzuräumen. Außerdem wird gemunkelt, dass Page der nächste James Bond werden könnte.