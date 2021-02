Max Franz: „Bei der WM noch eins drauflegen“

Franz war sehr zufrieden, dass er zwei gute Ergebnisse runtergebracht hatte, in der Abfahrt war er ja Vierter geworden, es war knapp vor dem Saisonhighlight sein jeweils bestes Saisonergebnis. „Vielleicht hat es auch den Druck gebraucht, ich weiß es nicht. Ich habe das Set up für diese Verhältnisse gut eingestellt. Es war nicht am letzten Zacken, das war von der Piste her aber auch nicht möglich.“