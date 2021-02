Chelsea siegt! Tuchel nimmt Rache gegen Mourinho

Chelsea hat im dritten Spiel unter Trainer Thomas Tuchel den zweiten Sieg eingefahren. Die „Blues“ setzten sich am Donnerstagabend bei Tottenham verdientermaßen mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer schoss Jorginho per Foul-Elfmeter in der 24. Minute nach einem Vergehen an Timo Werner. Für Tottenham, den Gegner des WAC im Europa-League-Sechzehntelfinale in zwei Wochen, war es die dritte Niederlage in der Premier League in Folge - und nach den Sticheleien im Vorfeld ein ganz wichtiger!