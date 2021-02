Das Wohnen leistbar machen

Nach einer Bedarfserhebung in den Gemeinden sollen Vereinbarungen mit Grundstücksbesitzern getroffen werden, um so Bauflächen zu generieren. „Dem Horten von Bauland soll so entgegengewirkt werden. Enteignet wird niemand, Rückwidmungen sind aber möglich“, so Dorner. Ausgenommen sind Grundstücke für den familieneigenen Bedarf.