„Krisenzeit für Fortbildung nutzen“

Reform der Arbeitslosenentschädigung

Was hält der Minister von einer befristeten Erhöhung des Arbeitslosengelds? Da passiere eh schon einiges an Einmalzahlungen, mit dem Bildungsbonus von 180 €, mit der Erhöhung und Verlängerung der Notstandshilfe. „Darüber hinaus gibt es keine Pläne. Aber wir brauchen nach der Pandemie einen Diskurs über generelle Reformen der Arbeitslosenentschädigung“, so Kocher.