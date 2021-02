Rabiater Zahnarzt soll Polizisten verleumdet haben

Jener Zahnarzt, der - wie berichtet - im Oktober in einem Lokal in Aigen-Schlägl völlig ausgerastet war und eine 19-Jährige und zwei Uniformierte verletzt haben soll, muss sich am 4. März in Linz aber nicht nur dafür vor Gericht verantworten. Der Mühlviertler soll im Internet auch Polizisten massiv verleumdet haben.