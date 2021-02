Pensionisten fordern kostenlose Tests

„Die neuen angekündigten Lockerungen bringen der älteren Generation so gut wie nichts“, kritisiert Präsident Helmut Bieler. „Um zum Friseurbesuch zu kommen oder zur Fußpflege, muss man sich in einer der sieben burgenländischen Teststraßen testen lassen. Für viele ältere Menschen, die nicht mobil sind oder über kein eigenes Auto verfügen, ist das Freitesten damit fast unmöglich“, so Bieler.