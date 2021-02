Milner „hasst“ Klopp, Sekunden später liebt er ihn

Die 57. Spielminute: Bei West Ham gegen Liverpool steht‘s 0:0. Jürgen Klopp holt James Milner vom Feld und bringt an seiner Stelle Curtis Jones ins Spiel. Routinier Milner ist alles andere als amused. Fragend, beleidigt, zweifelnd - irgendwas dazwischen - schaut er Klopp an, dessen bemühte Erklärungsversuche schier weitgehend effektlos versanden. Die TV-Kamera fängt die für die zwischenmenschliche Analyse sehr interessante Szene ein und bleibt auf Milner. Er stapft trotzig Richtung Betreuerbank, dreht sich aber noch einmal um und schaut - die Hände im Hüftstütz -, was am Feld passiert. Und das ist einiges: Sein Ersatzmann leistet die Vorarbeit, Mo Salah trifft zum 1:0. Und plötzlich ist sämtlicher Grant verflogen. Herzhaft lachend marschiert Milner Richtung Klopp und „bedankt“ sich gleichsam für die Auswechslung. Klopp umarmt ihn - alles wieder gut. Der FC Liverpool hat die Szene auf Twitter veröffentlicht: