„Unsere Hallenbäder berühren sich nicht“

Arbeitsgruppen installiert

In Poschs Gemeinde wird, unabhängig von der Entscheidung, derzeit in Arbeitsgruppen intensiv an einer Attraktivierung der eigenen Plantschoase gearbeitet. „Unser Bad bildet mit Kulturzentrum und den Schulen ein kommunales Zentrum. Wir wollen künftig initiieren, dass noch weitere Schulen Schwimmkurse bei uns abhalten, aber auch Betriebe in der Umgebung mit uns kooperieren.“