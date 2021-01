Entdeckungsreisen mit Schneeschuhen!

Diese hat der kreative und innovative Hermagorer Sportunternehmer Christian Sölle mit einem internationalen Partner entwickelt. Die Zeit hatte er dafür, denn mitten in der Hochsaison sind seine Sportgeschäfte in Tröpolach, Hermagor und auf dem Nassfeld wegen des Lockdowns geschlossen. Nur der Skiverleih ist offen. „Eine schwierige Zeit, wir können nichts verkaufen. Doch für die Zeit nach dem Lockdown bereiten wir schon einen radikalen Wintersale vor.“ Christian widmete sich deshalb einem anderen Thema: „Schneeschuhwandern ist beliebt. Doch die vielen Modelle und Bindungen sorgen immer wieder für Ärger - vor allem im Verleih.“ Auf Messen suchte der Gailtaler nach Partnern und wurde fündig. „Gemeinsam haben wir einen leichten, jedoch stabilen und kostengünstigen Schneeschuh entwickelt, mit einer einfachen Bindung.“ Wer das Produkt einmal ausprobieren will, braucht einfach nur beim Verleih in Tröpolach (gegenüber dem Milleniumsexpress) vorbeischauen. Zu den Schneeschuhen gibt es dort auch das passende Winterwunderland dazu.