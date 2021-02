Schörflinger lassen gläsernen Steg schweben

Bei der Realisierung einer Dachkonstruktion für einen Bahnhof in London hatte se-austria mit Holzbau-Spezialist Wiehag aus Altheim mit angepackt. In der britischen Metropole waren die Schörflinger dann auch bei der Sanierung des „Court No. 1“ der Tennis-Anlage in Wimbledon federführend. Spektakulär ist der Auftrag aus Kaprun, wo Sporthändler Bründl bis zum Herbst sein Geschäft ausbaut und dabei auf das Know-how der Fassadebau-Experten aus Oberösterreich setzt.