Nach Demo: 164 Anzeigen, Veranstalter wehrt sich

Drei weitere Versammlungen fanden am Samstag in Tirol statt: Eine zum Thema „Für eine bessere Welt“ mit rund 200 Teilnehmern in Innsbruck, ein Schweigemarsch in St. Johann mit circa 50 Teilnehmern und eine Stadtkundgebung in Lienz mit etwa 120 Anwesenden. „Vom überwiegenden Teil der Teilnehmer wurden die Covid-Bestimmungen eingehalten“, schildert dazu die Polizei, es gab sieben Anzeigen.