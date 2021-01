Kinder wurden zu Augenzeugen der Messerattacke

Wie heute bekannt wurde, soll bei der Auseinandersetzung, die sich Freitagabend in einer Klagenfurter Wohnung in St. Ruprecht zugetragen hat, der Exmann und der neue Freund einer Klagenfurterin beteiligt gewesen sein. Weil diese ihre persönlichen Sachen abholen wollte, soll es zwischen den Männern zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, in Zuge dessen der Exmann niedergestochen wurde. Zu dem Zeitpunkt hatten sich die eigenen Kinder des Opfers in der Wohnung befunden und die Tat mitansehen können!