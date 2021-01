Explosion: Suche nach vermisstem Bewohner läuft

Der Großeinsatz nach der Explosion in einem Mehrparteienhaus Freitagfrüh im niederösterreichischen Langenzersdorf läuft auch am frühen Nachmittag weiter auf Hochtouren. Derzeit wird noch fieberhaft nach einem vermissten Bewohner gesucht. Am Nachmittag rückte auch das Bundesheer zur Unterstützung an. Fünf leicht verletzte und ein schwer verletzter Bewohner konnten mittlerweile in Sicherheit gebracht werden.