Weil Daten fehlen, droht die Lockdown-Verlängerung

Zwischen Absichten und Analysen fehlt es (noch) an der Ausstattung: Um wirklich feststellen zu können, wie breit die Virusvarianten in Österreich angekommen sind, muss flächendeckend nach ihnen gesucht werden. Das soll ab nächster Woche passieren. Zwar werden Proben bereits sequenziert, also in ihren Bausteinen auseinandergenommen und untersucht, doch noch gleicht das der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.