Nach Lockdown: Schulen bereiten Schichtbetrieb vor

Nach den Semesterferien, die in Wien und Niederösterreich am Montag starten, in den restlichen Bundesländern eine Woche drauf, sollen die Schulen wieder in den Präsenzunterricht wechseln - zumindest teilweise. Laut einem Schreiben der Bildungsdirektion Niederösterreich sollen sich die Bildungseinrichtungen auf einen Schichtbetrieb ab dem 8. Februar vorbereiten. Klargestellt wird in dem Schreiben auch das Vorgehen bei den Themen FFP2-Maskenpflicht sowie Antigen-Selbsttests.