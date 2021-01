Rad-Sportlerin wurde wegen Nacktfotos gefeuert

„Männer betrügen“

Wie auch immer! Gins lässt sich ihre Ausbootung nicht ohne Gegenwehr gefallen. Vor allem die Doppelmoral der Männer stinkt ihr gewaltig! „Bei einem normalen Männer-Rennen, wollen alle, dass sich die Blumenmädchen sexy kleiden. Aber wenn dann jemand eine Position in einem Team übernehmen will, die früher ein sexy Mädchen war oder eben sexy Fotos aufgenommen hat, dann geht das plötzlich nicht. In all den Jahren habe ich gesehen, wie die Männer betrügen. Sie schicken sich Fotos von Frauen, die teilweise nicht mal wissen, dass sie fotografiert wurden. Das sind dieselben Leute, die mir dann sagen, dass ich nicht für ein Rad-Team arbeiten kann.“