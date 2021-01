Aufatmen im Wald: Endlich Aus für Gatterjagd

14.000 Unterschriften für eine Volksabstimmung zur Abschaffung der Gatterjagd im Burgenland haben den Ausschlag gegeben. „Das ist für mich ein klares Signal, das haben wir verstanden“, so Landesrat Leo Schneemann am Donnerstagvormittag. Politik sei ein dynamischer Prozess, und daher sei es nun an der Zeit für eine Korrektur, so der Mandatar weiter. Gemeinsam mit Klubobmann Robert Hergovich und Landesgeschäftsführer Roland Fürst gab Schneemann bekannt, dass es nun doch zu einer Änderung des burgenländischen Jagdgesetzes komme und die Gatterjagd ohne Ausnahme im Burgenland verboten wird. Noch am Donnerstag wurde im Landtag ein entsprechender Initiativantrag eingebracht. „In einem Punkt sind wir allerdings verfassungsrechtlich gebunden. Der Beschluss im Landtag kann erst nach der Volksabstimmung erledigt werden“, so Hergovich. Wobei er betonte, dass die Volksabstimmung inhaltlich nun obsolet sei, weil ja das Jagdgesetz so verändert würde, wie es die Burgenländer wollen. Geändert würde aber ausschließlich die Gatterjagd. Alles andere bliebe unangetastet.