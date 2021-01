Mega-Schulden: Muss Barcelona Messi ziehen lassen?

Von den Mega-Schulden des FC Barcelona seien 730,67 Millionen Euro kurzfristige Verbindlichkeiten, schrieb die Sportzeitung „AS“ am Dienstag. Verluste durch die Coronakrise sowie in vergangenen Jahren teuer eingekaufte Spieler und horrende Spielergehälter gelten als die Hauptgründe für die hohe Verschuldung. So stehe der FC Barcelona bei anderen Klub wegen ausstehender Transferzahlungen mit 196 Millionen Euro in der Kreide.