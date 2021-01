Nach 151 Tagen ist Wasser von Steyr wieder rein

Coronakrise und Ärger mit dem Trinkwasser! Das wird sehr vielen Steyrern in Erinnerung an die Jahre 2020 und wohl auch 2021 bleiben. Während das Ende der Pandemie leider noch immer nicht in Sicht ist, sprudelt zumindest wieder völlig reines Wasser aus den Leitungen - nach fast fünf Monaten.