Musik-Hits gesucht: Die Community auf Zeitreise

Die Gerüchteküche brodelt: Ein Comback der erfolgreichen Teenieband Take That scheint sehr wahrscheinlich. Sogar Popikone Robbie Williams soll dabei sein. Bei diesen Schlagzeilen haben wir uns in der „Krone“-Community Gedanken gemacht: Welcher Song erinnert uns an die glorreichen Zeiten der 90er? Welcher Künstler ließ unser Teenieherz höher schlagen? Hören wir gar noch immer die gleichen Melodien die uns einst über Herzschmerz und Co. getröstet haben? Wir sind natürlich gespannt, wie unsere User diese Zeitreise in die Vergangenheit empfinden. Erzählen Sie uns von Ihren musikalischen Höhepunkten! Wir freuen uns über Musiktipps und wünschen viel Spaß beim diskutieren!