AstraZeneca: „Kein schwacher Schutz bei Senioren“

EU will Druck erhöhen

Indessen geht der Streit um die angekündigten Lieferengpässe zwischen AstraZeneca und der EU weiter. So kündigte die Staatengemeinschaft an, zu prüfen, dass „unser Vertrag vollständig erfüllt wird“, hieß es am Monat aus Brüssel. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides erklärte, dass der Pharmakonzern nur „unzureichende Erklärungen“ für die Verzögerungen gehabt habe. Sie erinnerte die Impfstoff-Hersteller auch an ihre „gesellschaftlichen und vertraglichen Verpflichtungen“.