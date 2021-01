Fast fünf Jahre Haft für übergriffigen Lehrer

Die Vorwürfe gegen den Musikpädagogen, der im Hausruckviertel an einer Musikschule lehrte, tauchten bereits im Jahr 2018 auf. Drei Mädchen, damals 11, 14 und 16 Jahre alt, soll der Lehrer begrapscht haben. Die Verurteilung erfolgte aber nur in einem Fall. Die heute 16-Jährige war von den Übergriffen am meisten betroffen, die Folgen kommen einer schweren Körperverletzung gleich.